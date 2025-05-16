Не туда копали: подозреваемым по делу о поджоге авто Стармера оказался украинец

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Украинец задержан по делу о поджоге имущества премьер-министра Великобритании

Фото, видео: NEIL HALL/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

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После громких заявлений о «вмешательстве России» полиция Лондона задержала гражданина Украины.

После поджога имущества английского премьер-министра Кира Стармера задержан украинец.

Ранее британские СМИ заявляли, что инциденты могут быть связаны с деятельностью агентурной сети «враждебного государства», намекая на Россию. Но теперь эта версия, по всей видимости, окончательно рассыпалась.

Романа Лавриновича обвиняют сразу по нескольким эпизодам, в том числе в поджоге автомобиля главы британского правительства и его частного дома. По данным BBC, украинца задержали еще во вторник. Сегодня суд должен выбрать ему меру пресечения.

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