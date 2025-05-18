Принц Джордж впервые вышел в свет в одиночку

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поручили сыну Джорджу встречу с ветеранами

Принц Уильям и Кейт Миддлтон подготовили старшего сына Джорджа к трону

Фото: I-Images/Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Принц Уильям и Кейт Миддлтон подготовили старшего сына к будущему правлению.

Старшему сыну британского принца Уэльского Уильяма и принцессы Кэтрин Джорджу уже 11 лет, и мальчика, судя по всему, активно готовят к роли наследника престола. Недавно он впервые совершил самостоятельный выход в свет. В ходе празднования 80-летия Дня Победы в Европе Джордж вышел на балкон с семьей, а потом отправился на отдельное мероприятие — персональную встречу с ветеранами.

В жизни принца это по-настоящему значимое событие, а кроме того, это уникальная возможность пообщаться с последними свидетелями Второй мировой войны. Как отметила экс-корреспондент BBC Дженни Бонд, комментируя важный момент, так и формируется представление Джорджа о его статусе. Придет день, и подобные встречи станут регулярными, так как принц станет не только королем, но и главой Вооруженных сил страны. И, возможно, вспомнит эту дату с благодарностью.

Уильям и Кэтрин хоть и следуя устоям королевской семьи, все-таки берегут своих детей от чрезмерного давления, стараются делать их жизнь менее формальной и строго консервативной. Кроме того, дети участвуют не во всех мероприятиях, их выходы в свет редки, что помогает дозировать внимание публики, оставляя пространство для частной жизни.

На встрече с ветеранами Уильям не затмевал наследника и не одергивал, а позволил быть в центре внимания. Так и выглядит мягкое наставничество облеченного сильным статусом родителя. Зато с родным братом Гарри, бежавшем несколько лет назад в США с женой Меган Маркл, он бескомпромиссен. Ранее 5-tv.ru сообщал, что он даже готов лишить родственников всех титулов.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.77
0.46 90.71
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:55
Премьер-министр Малайзии стал почетным гостем форума «Россия-Исламский мир»
4:35
Нефть, оружие, инвестиции: как прошла первая заграничная поездка Трампа
4:15
Мерц намерен сделать армию Германии сильнейшей в Европе
3:57
Принц Джордж впервые вышел в свет в одиночку
3:35
Извиниться мало: каким западным компаниям разрешат вернуться на российский рынок
3:13
Переговоры состоялись: главное о прошедшей встрече делегаций России и Украины

Сейчас читают

«Куда отправите, туда и пойду»: стали известны подробности о службе Калюжного
В Ростовской области 19-летняя мать несколько месяцев избивала младенца
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу