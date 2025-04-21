«Отберет это право»: принц Ульям намерен лишить брата и его жену титулов

Очередной конфликт в монаршей семье спровоцировал пост Меган Маркл в социальных сетях.

Британский принц Уильям настроен лишить своего брата принца Гарри и его жену Меган Маркл титула, когда станет королем. Об этом изданию Daily Beast рассказали друзья первого наследника престола.

По сообщению информаторов, принц Уильям намерен лишить своего родного брата и его супругу титулов, если те продолжат использовать обращение Ваше королевское высочество.

Дело в том, что принц Гарри и Меган Маркл, когда переехали в США, заключили соглашение с ныне покойной королевой Елизаветой II. Согласно которому супруги сохранили право на это обращение, однако не могут использовать его публично.

Тем не менее недавно Маркл опубликовала на своей странице в социальной сети письмо от первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко, в котором встретилось то самое Ваше высочество.

Действующий король Карл III не собирается вновь начинать конфликт из-за одного поста в интернете. К тому же супруги не просили применять к ним подобное обращение. Однако принц Уильям настроен более решительно, так как считает брата предателем семьи.

«Если они начнут регулярно использовать обращение Ваше высочество, он отберет у них это право», — поделились инсайдеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл обвинили в плагиате.