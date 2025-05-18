Папа Римский Лев XIV принял символы папской власти

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 27 0

Это значит, что он официально вступил в свою должность.

Фото, видео: Reuters/Darrin Zammit Lupi; 5-tv.ru

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Лев XIV получил символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий (шерстяную ленту с вышитыми крестами. — Прим. ред.). Этот древний обряд ознаменовал официальное начало правления 267-го Папы Римского.

Инаугурационную мессу, которая завершится проповедью папы, молитвой «Царице небесной» и благословением, возглавил Лев XIV. На площади собрались многочисленные верующие, а также более 150 делегаций из разных стран, представители королевских семей и религиозных конфессий.

Известно, что российскую делегацию на церемонии инаугурации нового понтификата возглавил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский. Министр культуры России Ольга Любимова, которая ранее возглавляла российскую делегацию на похоронах Папы Римского Франциска, не смогла принять участие в церемонии по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута.

Нынешнему понтифику, которому 14 сентября исполнится 70 лет, пророчат долгое правление, пишет ТАСС. Как он уже заявил, в центре его деятельности будут вопросы социальной справедливости в контексте цифровой революции и стремление к урегулированию конфликтов.

Его предшественник, Папа Римский Франциск, скончался 21 апреля 2025 года. Ему было 88 лет. Причиной смерти стал инсульт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего хотел папа Франциск перед смертью.



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