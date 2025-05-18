Брухунова пожаловалась на преследующих ее «непорядочных» людей

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Брухунова пожаловалась на преследующих ее непорядочных людей

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав/ТАСС; Instagram*/bruhunova; 5-tv.ru

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Супруга Петросяна намерена начать с этим бороться.

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, пожаловалась на преследование «непорядочных людей». Об этом она заявила в своих социальных сетях.

«Иду на очень классное мероприятие. Но я не буду о нем говорить, потому что, как мы знаем, есть непорядочные люди, которые где-то стремятся меня поджидать. А мне это очень не нравится. Мне это очень неприятно. Я решила, что пора с этим побороться, чтобы такое отношение не стало нормой в нашем обществе. Я очень надеюсь, что законодательство будет мне в помощь», — поделилась она.

К своей борьбе со «сталкерами» Татьяна подошла основательно. Выйдя на улицу на секретное мероприятие, она надела солнцезащитные очки, повязала черный платок на голове в форме тюрбана и накинула куртку цвета фуксии.

Брухунова работала личным ассистентом Петросяна, а затем он развелся ради нее с юмористкой Еленой Степаненко, брак с которой продлился 33 года.

Официально пара расписалась в 2019 году. У них уже есть двое детей: сын Ваган и дочь Матильда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что модели Алана Мамаева и Мария Погребняк осудили Брухунову за ее высказывания. Супруга юмориста нелестно говорила о девушках, которые носят поддельные сумки.

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