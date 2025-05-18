«Миссис Вселенная-2023» чуть не стала жертвой акулы на одном из пляжей Майами
«Миссис Вселенная-2023» рассказала об акуле на одном из пляжей Майами
Фото, видео: Михаил Терещенко/ТАСС; Instagram*/kamenolga; 5-tv.ru
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Ольга Каменская отдыхала на нем с пятилетней дочерью.
В Майами «Миссис Вселенная-2023» Ольга Каменская чуть не стала жертвой акулы. Видео инцидента она опубликовала в социальных сетях.
На нем девушка показала акулий плавник, который находится в воде недалеко от берега, и рассказала о произошедшем.
«Меня до сих пор трясет. Уже несколько часов. Не могу успокоиться, не могу забыть этот момент», — подписала ролик Каменская.
По ее словам, она отдыхала на пляже со своей пятилетней дочерью Эммой. Ольга загорала, пока ребенок находился в воде. Затем прибежали спасатели, люди стали кричать и подаваться панике. Оказалось, что в воде была акула. Каменская начала выискивать дочь, которой нигде не было.
Однако все обошлось, и никто не пострадал. Сейчас Ольга, отойдя от произошедшего, вновь ходит купаться и загорать на пляж.
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