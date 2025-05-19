Жителей Чувашии призвали не есть рыбу из реки Алатырь из-за ее массовой гибели

Специалисты уже выясняют причины произошедшего.
Фото: www.globallookpress.com/Wallace, Daniel
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Администрация Алатырского округа Чувашии призвала местных жителей не есть рыбу из реки Алатырь.
«В связи с массовой гибелью рыбы в реке Алатырь администрация Алатырского муниципального округа категорически не рекомендует употреблять ее в пищу», — говорится в заявлении.
Специалисты уже выясняют причины произошедшего. Также власти призвали не отдыхать на реке Алатырь и в месте слияния рек Алатырь и Сура.
Ранее корреспондент «Известий» Кирилл Ольков провел расследование и выяснил, что деятельность крупных предприятий в Мордовии может привести к экологической катастрофе в регионе. Они сливают отходы в реку, что негативно сказывается на природе и здоровье местных жителей.
Еще в апреле местные жители жаловались, что рыба в Алатыре не выживает. Вода в реке грязная и мутная. На дне — черный ил, а на поверхности — белые отходы производства.
Берег буквально завален мертвой рыбы, и это не является следствием природных причин, как считают местные жители. Причиной гибели рыбы, по их мнению, стало загрязнение воды химическими веществами. Полное расследование смотрите в нашем материале.
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