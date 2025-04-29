Сточная канава: река Алатырь в Мордовии отравлена промышленными отходами

Местные жители сообщают о массовой гибели рыбы, загрязнение связывают с деятельностью спиртзавода и сыродельного комбината.

Экологическая катастрофа разворачивается в Мордовии. Река Алатырь превращается в токсичный поток. Проверки надзорных органов выявили в воде множество отравляющих веществ. А берега реки буквально усеяны мертвой рыбой. Жители обвиняют во всем местные предприятия, чьи выбросы загрязняют воду. Но вот призвать их к ответственности и устранить нарушения никак не получается. Как бизнес-империя с особыми связями годами отравляет природу региона, в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

По словам местных жителей, в реке Алатырь рыба долго не живет.

«Вот чуть-чуть буквально проплыли, и вот — мертвая рыба. Пожалуйста, малек», — сообщил корреспондент.

Вода грязная и мутная: на дне черный ил, а на поверхности — белые барды, иначе говоря, отходы производства. Ситуация повторяется из года в год. Берег завален мертвой рыбой, и это не природный фактор, уверены местные. Воду отравили химикатами.

«Да за год-то раз пять морят. То сахарный, то спиртзавод. Заколебали», — рассказал рыбак Владимир.

«Здесь налимов мы ловили по пять, по четыре, по три килограмма. Сомов ловили. А сейчас что я вам скажу? Все. Это уже не речка, а канализация», — сообщил рыбак Василий.

Источник загрязнения — в окрестностях спиртзавода «Кемлянский».

«Вот очистные „Кемлянского“ спиртзавода. Видно отсюда, насколько грязная вода поступает с завода, илистое дно. А потом все это уходит в реку», — дополнил корреспондент.

Это подтверждают и проверки Росприроднадзора. Меньше года назад в реке нашли железо и взвешенные вещества, а спиртзаводу вынесли предостережение из-за сокрытия источников загрязнения. Нарушения так и не устранили.

«Внеплановая проверка показала, что нарушения в полном объеме не были устранены», — сообщили в региональном отделении ведомства «Известиям».

Руководство предприятия отнекивается и сейчас.

Бенефициар спиртзавода — Лариса Тетина. Она — родственница бывшего главы Мордовии Николая Меркушкина. Его же родные занимают ключевые должности и на соседнем предприятии — Ичалковском сыродельном комбинате. Местные уже много лет жалуются на отвратительный запах отходов.

У сыродельного комбината, в отличие от спиртзавода, свои очистные есть, но они не справляются. При этом директор комбината Николай Киреев в интервью говорит исключительно об успехах предприятия. Прибыль за прошлый год — шесть миллиардов рублей. А что до запаха — это вопрос к очистным сооружениям. У них свое юрлицо.

«Ичалковские очистные сооружения». У нас с ними контракт, они все наши стоки очищают», — заявил Николай Киреев, генеральный директор ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».

Один из владельцев «очистных» — Ирина Андрюшкина. Она дочь свояченицы бывшего главы Мордовии Николая Меркушкина. Она же бенефициар сыродельного комбината.

Очистные сооружения в Ичалках тоже построили при ней. На открытие даже позвали Жерара Депардье. Сама Андрюшкина в кадр тогда не попала, а сейчас и вовсе отрицает какое-либо участие в прибыльном бизнесе.

«Я не являюсь директором предприятия, это не мои личные очистные сооружения. Есть предприятие, которое работает. За хозяйственную деятельность общества отвечает единоличный исполнительный орган власти», — сообщает она.

При этом и комбинат, и спиртзавод скрывают отчеты об утилизации отходов, судя по данным последней проверки Роспотребнадзора.

«Не была представлена декларации о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств», — заявили в ведомстве.

Также, судя по результатам прошлого мониторинга Рослесхоза, в воде превышены показатели иона аммония — главного индикатора загрязнения, которое уже вышло за пределы республики.

Река Татар-Велень-Лей впадает в ту же самую реку Алатырь, которую травит и «Кемлянский» спиртзавод: устье ее находится на территории Мордовии, и течет она дальше через соседние Чувашию и Нижегородскую область. В конечном счете вода уходит в Суру — приток Волги.

Нагрузка на очистные сооружения в ближайшее время может возрасти. Директор комбината при поддержке акционеров намерен построить дополнительный цех. В хранилищах сейчас — тонны сыра на продажу.

К готовой продукции комбината у надзорных служб тоже есть вопросы. По результатам проверок Россельхознадзора, из 70 килограммов сырья завод произвел целых 700 килограммов сыра.

«Практически наказания нет, небольшие штрафы легко окупаются за счет фальсификации продукции, и производители продолжают, причем многократно, фальсифицировать», — отметил доктор медицинских наук, бывший ректор Московского государственного университета пищевых производств Дмитрий Еделев.

У акционеров хороший доход. И больше всего финансовых привилегий у бенефициаров предприятий. В данном случае — это Ирина Андрюшкина и Лариса Тетина. Реки отравлены, но деньги, как известно, не пахнут. Даже если на кон экологическая безопасность республики.