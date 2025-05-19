«Придерживаться простых шагов»: как накопить деньги с пенсии

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 26 0

Инвестор Ахмадуллина: с пенсии можно накопить за год до 32 тысяч рублей

Россиянам рассказали, как накопить с пенсии

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Не стоит забывать о банковских услугах, чтобы приумножить денежные средства.

Если откладывать по 10% от пенсии в месяц, то можно накопить до 32 тысяч рублей в год. Об этом рассказала кандидат экономических наук, инвестор Ирина Ахмадуллина в беседе с изданием Газета.ру.

«Если придерживаться простых шагов, то в конце года можно получить тринадцатую пенсию. Главный принцип в накоплении — это регулярность. Даже при ограниченном доходе важно откладывать от 5 до 10% от пенсии каждый месяц — это 1250–2500 рублей в месяц, или 16 150 рублей и 32 300 рублей в год», — ответила эксперт.

Инвестор рекомендовала делать это сразу после получения пенсии, а не из тех средств, которые остаются по итогу. Копить можно как с помощью банковского депозита с пополнением, так и через накопительный счет. Во втором случае в ряде банков ставки могут достигать до 16% годовых.

Вместе с тем к 2028 году в России ожидается рост средней номинальной зарплаты до 132 940 рублей в месяц, что превышает текущий уровень доходов более чем в полтора раза.

Ранее 5-tv.ru сообщил, кто в России получает максимальную пенсию.

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