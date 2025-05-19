Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

Он ушел из жизни в один день со своим не менее знаменитым коллегой — балетмейстером Юрием Владимировым.

Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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В возрасте 98 лет скончался народный артист СССР, хореограф и балетмейстер Большого театра Юрий Григорович. Его кончину подтвердил 5-tv.ru народный артист России Николай Цискаридзе.

«Удивительно, что он ушел в один день с одним из своих самых любимых танцовщиков (народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Большого театра. — Прим. ред.) Юрием Владимировым. Два народных артиста СССР ушли в один день. Это просто удивительное совпадение», — отметил он.

За свою карьеру Юрий Григорович создал восемь оригинальных балетов и отредактировал почти все классические постановки, ставшие основой репертуара Большого театра.

За заслуги он получил более 60 российских и зарубежных наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» и орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла актриса и балерина Татьяны Ярви (девичья фамилия — Басова) на 65-м году жизни.

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