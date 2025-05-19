Все по-настоящему? Психолог отметила кризис в отношениях Лепса и его невесты

Народный артист РФ обладает повышенной эмоциональностью, из-за которой могут возникать проблемы.

У народного артиста Российской Федерации Григория Лепса и его невесты Авроры Кибы есть проблемы в отношениях. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила клинический психолог Марианна Абравитова на премьере фильма «Снежный человек».

Сначала свадьба пары была перенесена, затем в прессе появились слухи о финансовых проблемах певца. Финальной точкой стал эмоциональный выпад Лепса в адрес журналистки, спросившей о личной жизни. Все это, по мнению психолога, говорит о реальных конфликтах внутри пары.

«Я думаю, что дыма без огня не бывает. Поэтому, скорее всего, там присутствуют психологические проблемы, и это совершенно естественно, потому что люди разных поколений несут в себе заряд разного менталитета», — объяснила Абравитова.

По ее словам, изначально между Лепсом и Авророй была сильная страсть, эмоции, завышенные ожидания. Все казалось ярким и гармоничным. Но сейчас, когда они узнают друг друга ближе, открываются новые стороны — не всегда приятные.

Абравитова также подчеркивает, что подобные конфликты — не редкость. Особенно когда два человека вступают в союз, не готовые принять друг друга такими, какие они есть.

«Ну, а пиар никогда не помешает артисту или девушке артиста», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Марго Овсянникова относится к паре Григория Лепса и Авроры Кибы.