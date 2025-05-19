Все по-настоящему? Психолог отметила кризис в отношениях Лепса и его невесты

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 55 0

Психолог Абравитова: в отношениях Лепса и Кибы есть психологические проблемы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный артист РФ обладает повышенной эмоциональностью, из-за которой могут возникать проблемы.

У народного артиста Российской Федерации Григория Лепса и его невесты Авроры Кибы есть проблемы в отношениях. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила клинический психолог Марианна Абравитова на премьере фильма «Снежный человек».

Сначала свадьба пары была перенесена, затем в прессе появились слухи о финансовых проблемах певца. Финальной точкой стал эмоциональный выпад Лепса в адрес журналистки, спросившей о личной жизни. Все это, по мнению психолога, говорит о реальных конфликтах внутри пары.

«Я думаю, что дыма без огня не бывает. Поэтому, скорее всего, там присутствуют психологические проблемы, и это совершенно естественно, потому что люди разных поколений несут в себе заряд разного менталитета», — объяснила Абравитова.

По ее словам, изначально между Лепсом и Авророй была сильная страсть, эмоции, завышенные ожидания. Все казалось ярким и гармоничным. Но сейчас, когда они узнают друг друга ближе, открываются новые стороны — не всегда приятные.

Абравитова также подчеркивает, что подобные конфликты — не редкость. Особенно когда два человека вступают в союз, не готовые принять друг друга такими, какие они есть.

«Ну, а пиар никогда не помешает артисту или девушке артиста», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Марго Овсянникова относится к паре Григория Лепса и Авроры Кибы.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.41
-0.36 90.51
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:11
Дочь Шойгу подарит отцу на день рождения картину своего авторства
20:51
«Да начнется процесс!» — Дональд Трамп о переговорах с Владимиром Путиным
20:33
Все по-настоящему? Психолог отметила кризис в отношениях Лепса и его невесты
20:15
«Россия больше не смотрит на Запад»: SHAMAN о своем участии в возрожденном «Интервидении»
20:05
Содержательно, откровенно, полезно: главное о прошедшем телефонном разговоре Путина и Трампа
19:47
Бородина похвасталась своей новой квартирой в Дубае: «Лучшее вложение»

Сейчас читают

Абхазский депутат высмеял невежество конгрессмена Уилсона
Комик Нурлан Сабуров задержан в Шереметьево
Звездная болезнь налицо: психолог разобрала поведение Брухуновой
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу