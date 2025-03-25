Певица Овсянникова назвала Аврору Кибу женой Григория Лепса

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 41 0

Артистка близко общалась с юной избранницей коллеги.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Певица Марго Овсянникова назвала 19-летнюю Аврору Кибу женой народного артиста РФ Григория Лепса. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере показа сериала «Актерище».

«Аврора — красотка. Жена Лепса», — сказала вскользь артистка.

Во время беседы с журналистами Овсянникова тепло поприветствовала Кибу, которая проходила мимо в тот момент и обмолвилась также о том, что у них недавно состоялся долгий разговор.

«Мы с ней полночи просто общались. Что мы только не обсуждали!» — интригующе сказала она.

После этой фразы певица спешно сменила тему, не раскрыв подробностей беседы.

До этого в СМИ писали, что Аврора Киба и Григорий Лепс планируют сыграть свадьбу этим летом. Несмотря на разницу в возрасте (Лепс старше своей невесты на 44 года. — Прим. ред.), певец уверен, что Киба станет прекрасной женой и матерью его будущих детей.

Ранее 5-tv.ru писал, как сложились отношения у 19-летней невесты Лепса с его детьми. Старшая дочь артиста по имени Инга старше Авроры на два десятилетия.

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