Певица Овсянникова назвала Аврору Кибу женой Григория Лепса
Артистка близко общалась с юной избранницей коллеги.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Певица Марго Овсянникова назвала 19-летнюю Аврору Кибу женой народного артиста РФ Григория Лепса. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере показа сериала «Актерище».
«Аврора — красотка. Жена Лепса», — сказала вскользь артистка.
Во время беседы с журналистами Овсянникова тепло поприветствовала Кибу, которая проходила мимо в тот момент и обмолвилась также о том, что у них недавно состоялся долгий разговор.
«Мы с ней полночи просто общались. Что мы только не обсуждали!» — интригующе сказала она.
После этой фразы певица спешно сменила тему, не раскрыв подробностей беседы.
До этого в СМИ писали, что Аврора Киба и Григорий Лепс планируют сыграть свадьбу этим летом. Несмотря на разницу в возрасте (Лепс старше своей невесты на 44 года. — Прим. ред.), певец уверен, что Киба станет прекрасной женой и матерью его будущих детей.
Ранее 5-tv.ru писал, как сложились отношения у 19-летней невесты Лепса с его детьми. Старшая дочь артиста по имени Инга старше Авроры на два десятилетия.
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