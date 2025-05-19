Бородина похвасталась своей новой квартирой в Дубае: «Лучшее вложение»

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 38 0

Бородина похвасталась своей новой квартирой в Дубае

Бородина о недвижимости в Дубае: звезда показала строящиеся апартаменты

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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В недвижимость звезда вложила более 40 миллионов рублей.

Телеведущая Ксения Бородина приобрела квартиру в Дубае еще в 2022 году, вложив в недвижимость на этапе строительства порядка 40 миллионов рублей, пишет 7Дней.ru. С тех пор здание выросло до уровня небоскреба, сейчас в нем идут отделочные работы. Однако ключи знаменитость получит не раньше следующего года.

Несмотря на сдвинутые сроки сдачи недвижимости, звезда не жалеет по покупке и уверена, что сделала удачное вложение.

«Как же я рада, что тогда меня уговорили купить квартиру! Потому что брокеры оборвали мне телефон со звонками перекупить ее, а это значит, что вложение было самое лучшее», — поделилась Бородина эмоциями с фанатами.

Кроме того, телеведущая рассказала, что рассматривает покупку еще одной квартиры в Дубае, но проект пока существует только на бумаге.

Как признается Ксения, сейчас у нее в приоритете подготовка к свадьбе с Николаем Сердюковым, которая состоится в начале июня. Ради торжества она уже дважды летала в Турцию за платьем и даже в Италию за костюмами для жениха.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина рассказала о причинах своего первого развода.

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Бородина похвасталась своей новой квартирой в Дубае: «Лучшее вложение»

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