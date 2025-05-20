Актриса решила высказаться о громком разводе.

Юморист Михаил Галустян не мог изменить жене со своей визажисткой. Об этом актриса Эвелина Бледанс заявила в программе на федерально канале.

«У него горячая кровь, как он может не обращать внимание на девушек? Конечно, обращает! Но он мой сосед, я прекрасно знаю Вику, его девочек, это такая крепкая семья! Просто этого не может быть! Миша не поведется на девочку-гримершу…» — уверена знаменитость.

Прежде, и Виктория Штефанец, бывшая жена юмориста, опровергла слухи о его изменах.

«Никто никого не предавал и не бросал — это совместное решение. Он хороший, порядочный и добрый мужчина. Ему сейчас самому непросто, поверьте», — написала Виктория.

Ранее 5-tv.ru писал, что визажист Галустяна опровергла слухи о его отцовстве. Сейчас мейкапер беременна и подписчики одолевают ее вопросами о том, кто же отец малыша. В связи со сложившейся ситуацией Милена решила сделать заявление в своем блоге.

Также девушка попросила подписчиков прекратить распространять слухи о ней и Галустяне и проявить уважение к нему.