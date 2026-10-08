ФСБ пресекла попытки провокаций на выборах в Госдуму в Забайкалье

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ предотвратили попытки провокаций на выборах в Государственную думу. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, причастных к подготовке по заданию украинских спецслужб серии провокаций, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе в период проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва», — проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что одна из подозреваемых работала с подконтрольной Службе безопасности Украины (СБУ) террористической организацией, запрещенной в России. По заданию куратора женщина вошла в состав избирательной комиссии на одном из участков. Задержанная отправляла противнику образцы бюллетеней, агитационных материалов и данные по подготовке к выборам. Кроме того, она должна была фальсифицировать результаты избирательного процесса.

Второй подозреваемый, житель города Краснокаменск, тоже сотрудничал с СБУ. Он передавал информацию о ходе предвыборной кампании, а также отправлял фотографии региональных объектов органов власти и военкомата. Еще кураторы ему поручили в преддверии активной фазы голосования поджечь городское отделение одной из политических партий.

Подозреваемые были задержаны накануне Единого дня голосования. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства, связанные с противоправной деятельностью фигурантов, и их возможные связи.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодарского края. Его подозревают в попытке участвовать в деятельности запрещенной в России террористической организации.

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