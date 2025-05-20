Красота требует жертв? Почему ношение узких джинсов может обернуться бесплодием

Уролог Смерницкий: ношение узких джинсов может привести к бесплодию
Фото: 5-tv.ru
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Слишком тесная одежда противоестественна для тела человека.
Узкие джинсы могут стать причиной бесплодия. Об этом изданию Life.ru рассказал уролог-андролог Андрей Смерницкий.
По словам эксперта, ношение очень узкой одежды, в том числе и джинсов, может привести к проблемам со здоровьем, например к бесплодию. Это связано с тем, что подобная одежда противоестественна для тела человека.
«У мужчин температура яичек ниже на один градус, чем во всем теле, а при ношении узкой одежды она может повышаться, что способствует нарушению фертильности в перспективе», — пояснил медик.
Женщины же из-за тесных вещей могут столкнуться с циститом, вагинитом, инфекцией мочеполовой системы. Эти заболевания являются следствием того, что область малого таза плохо проветривалась, и благодаря половым выделениям бактерии начали активно размножаться.
Кроме того, несвободная одежда может передавливать сосуды, например бедренные. Это приводит к нарушению кровообращения и сопровождается онемением и жжением на наружной стороне бедра, уточняет врач.
Также узкие вещи могут спровоцировать раздражение, вызвать боли в крестце и пояснице, а еще привести к нарушениям осанки и проблемам с мышцами и суставами.
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