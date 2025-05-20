«Играют в эту эстетику»: звездный стилист Громов объяснил возвращение моды 1980-х

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 34 0

Звездный стилист Громов: эстетика 1980-х сейчас на пике популярности

Фото, видео: www.globallookpress.com/Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

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Эксперт предположил, какие веяния станут преобладать в фешен-индустрии через несколько лет.

Через пару лет людям надоест стиль 1980-х, которым все увлечены сегодня. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал стилист звезд Руслан Громов на XII премии АПКиТ 2025.

По его словам, сегодня, если дело касается моды, то все обращаются к 1980 годам. Однако не стоит ожидать, что такая тенденция продлится долго. Через несколько лет все изменится.

«Сейчас просто тотально все топят, если так можно сказать, за стиль 1980-х. Это просто повсеместно. Сегодня все бренды выпускают коллекции именно в этом стиле. <…> Сейчас еще несколько лет будут играть вот в эту эстетику, потом потихонечку пойдет на спад», — уверен стилист.

Громов предположил, что от приближенных к классике 1980-х люди придут к чему-то более комфортному и удобному. Вероятнее всего, это будет спорт-шик.

«Скоро в это наиграются, естественно, и вернутся во что-то такое расслабленное, когда захочется какого-то комфорта. Потому что зачастую все эти образы, которые дико красивы в стиле 1980-х, они не всегда удобны», — объяснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие цвета и стили актуальны весной — летом 2025.

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