Путин рассказал Трампу о предотвращении терактов у Кремля во время перемирия

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 42 0

Киевский режим совершил массированную попытку атаковать Москву беспилотниками с 6 на 7 мая.

В Кремле сообщили о предотвращении угрозы терактов в районе Кремля в мае

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Во время перемирия на День Победы в районе Кремля и Красной площади предотвратили угрозы терактов. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, его слова передал помощник президента Юрий Ушаков.

В преддверии 80-летия Великой Победы, в ночь с 6 на 7 мая, Украина выпустила по территории РФ 524 беспилотника и американские ракеты Storm Shadow. Основная цель — Москва. Практически все снаряды были сбиты системами ПВО.

«Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», — передал слова президента Ушаков.

Трамп и Путин во время своего телефонного разговора особое внимание уделили теме боевого братства СССР и США в годы Второй мировой войны. Американский лидер заявил, что сожалеет по поводу того, что Вашингтон и Москва отдалились друг от друга. Он отметил, что «глубоко впечатлен тем, какой ценой была завоевана эта Победа».

«Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех», — рассказал Ушаков.

В беседе с Трампом президент РФ не просто так сделал акцент на действиях Украины во время перемирия. Дело в том, что киевская власть напрямую угрожала иностранным лидерам, которые приняли решение посетить Москву на День Победы.

«Было подчеркнуто (с российской стороны. — Прим. ред.), что авторами этих запугиваний были те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские воззрения», — заключил Ушаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телефонный разговор Путина и Трампа начался.

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