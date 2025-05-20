«Психологический тюлень»: как безделье влияет на мозг

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Сомнолог Мелехин: из-за безделья возникает апатия

Психоаналитик Мелехин объяснил, как безделье влияет на мозг

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Врач рассказал о реакции нашего организма на подобный образ жизни.

Продолжительное бездельничество провоцирует ухудшение памяти и работоспособности, а также может делать речь более скудной. Об этом рассказал когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, малоподвижный образ жизни (гиподинамичный) негативно влияет на способность человека грамотно излагать свои мысли. Такой же эффект будет, если он ведет пассивную деятельность, например просмотр сериалов с отсутствием взаимодействия с социумом. При этом постепенно растет апатия.

Сомнолог объяснил это тем, что мозгу и нервной системе важно всегда быть в движении, решать сложные задачи для развития. Вместе с тем обогащением является и взаимодействие человека с другим, к которому можно прикоснуться, обнять и поговорить.

Однако врач предупредил, что важно поддерживать гармонию. Работа должна развивать, чтобы в ней были моторные компоненты, задействующие все психические функции. Но нельзя забывать и о разумной лени. Необходимо отвлекаться и даже временно побыть «психологическим тюленем», поскольку это дает возможность восстанавливаться.

Для нормальной работы мозга специалист порекомендовал изучать языки, слушать разную музыку, готовить еду, записывать что-то ручкой, читать бумажные книги и рисовать.

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