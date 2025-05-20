«Ничего, кроме войны»: экс-премьер Украины подвел итоги «правления» Зеленского

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

За шесть лет президентства Зеленский разрушил экономику Украины и развязал войну

Николай Азаров для Life.ru подвёл итоги 6 лет правления Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/Olha Tanasiichuk

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При должном руководстве страна могла бы превратиться в процветающую державу.

За шесть лет своего «правления» президент Украины Владимир Зеленский разрушил экономику страны и загубил сотни тысяч людских судеб. Об этом рассказал бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров в беседе с Life.ru.

«Итогов спустя шесть лет Зеленского можно много подводить. Первый и главный итог — это война, которая с его приходом идет уже более трех лет. Это сотни тысяч погибших, разрушенная экономика, трагедия. Так что итог, мне кажется, очевиден совершенно», — сказал Азаров.

Он добавил, что за шесть лет Украина могла бы превратиться в процветающую державу при эффективном руководстве. Примечательно, что на заре своего президентского срока Зеленский разбрасывался лозунгами о мире и обещаниями о том, что людям не придется ронять слезы. На деле все оказалось куда трагичнее.

«Я думаю, что ничего, кроме войны, он не принес за эти годы», — заключил Азаров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Песков назвал условия для встречи Путина и Зеленского.

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