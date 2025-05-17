«Считаем ее возможной»: Песков назвал условия для встречи Путина и Зеленского

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Песков: Путин и Зеленский могут встретиться при достижении договоренностей

Встреча Зеленского и Путина возможна при достижении определённых договоренностей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сейчас приоритетной задачей является выполнение договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна, если делегации стран достигнут определенных договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей, возможна. Считаем ее возможной», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что для России при подписании документов между делегациями РФ и Украины главным и принципиальным является кандидатура того, кто будет оставлять свою подпись.

«Для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы», — сказал Песков.

Приоритетная задача — выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, отметил пресс-секретарь президента. В том числе обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Песков раскрыл детали совещания Путина по подготовке к переговорам с Украиной. В частности, рассказал, что военные присутствовали там, чтобы доложить о состоянии дел по направлениям на линии боевого соприкосновения.

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