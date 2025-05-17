«Считаем ее возможной»: Песков назвал условия для встречи Путина и Зеленского

Сейчас приоритетной задачей является выполнение договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна, если делегации стран достигнут определенных договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей, возможна. Считаем ее возможной», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что для России при подписании документов между делегациями РФ и Украины главным и принципиальным является кандидатура того, кто будет оставлять свою подпись.

«Для нас главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы», — сказал Песков.

Приоритетная задача — выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, отметил пресс-секретарь президента. В том числе обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Песков раскрыл детали совещания Путина по подготовке к переговорам с Украиной. В частности, рассказал, что военные присутствовали там, чтобы доложить о состоянии дел по направлениям на линии боевого соприкосновения.