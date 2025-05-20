Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Людмила Игнатенко

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Среди других известных проектов, в которых она приняла участие — «Поддубный», «День рождения Буржуя».

Скончалась Людмила Игнатенко

Фото: ignatenko.lyudmila /Meta*

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 83-м году жизни скончалась актриса Людмила Игнатенко. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на коллег артистки в Киевском ТЮЗе на Липках.

Причина смерти артистки не уточняется.

Людмила Игнатенко родилась в Киеве. Окончила драматическую студию при Киевском академическом украинском драматическом театре имени И. Франко. Там и началась ее актерская карьера. В конце 1960-х она служила в Таллинском театре русской драмы, а с 1970 года перешла в Киевский театр юного зрителя (ТЮЗ) на Липках, где проработала полвека.

В кино дебютировала в 1979 году в фильме «Ты только не плачь». Впоследствии снялась в таких картинах, как «Поддубный», «Шулер», «Возвращение Мухтара», «День рождения Буржуя», «Игра взрослых девочек» и многих других.

Игнатенко также развивалась как мастер озвучки. Ее голос можно услышать в мультфильмах «Алиса в Стране чудес», «Одуванчик — толстые щеки» и «Тайна Страны земляники».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер советский и российский хореограф Юрий Григорович.

* — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.41
-0.36 90.51
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:47
В Петербурге обсудили киберугрозы и правовое взаимодействие между странами ШОС
18:33
«Думаем, что делать»: Бородина столкнулась с трудностями перед свадьбой
18:19
Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Людмила Игнатенко
18:09
Замешаны третьи лица? Новые подробности в странной смерти девушки из Перми
17:55
Умерла звезда сериалов «Папины дочки» и «Склифосовский» Наталья Пикула
17:34
Издевалась над мужем? Против супруги Байдена могут возбудить уголовное дело

Сейчас читают

Издевалась над мужем? Против супруги Байдена могут возбудить уголовное дело
«Хоть дождь пошел»: боец ВС РФ месяц выживал под подбитым танком без еды и воды
«Играют в эту эстетику»: звездный стилист Громов объяснил возвращение моды 1980-х
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу