Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Людмила Игнатенко

На 83-м году жизни скончалась актриса Людмила Игнатенко. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на коллег артистки в Киевском ТЮЗе на Липках.

Причина смерти артистки не уточняется.

Людмила Игнатенко родилась в Киеве. Окончила драматическую студию при Киевском академическом украинском драматическом театре имени И. Франко. Там и началась ее актерская карьера. В конце 1960-х она служила в Таллинском театре русской драмы, а с 1970 года перешла в Киевский театр юного зрителя (ТЮЗ) на Липках, где проработала полвека.

В кино дебютировала в 1979 году в фильме «Ты только не плачь». Впоследствии снялась в таких картинах, как «Поддубный», «Шулер», «Возвращение Мухтара», «День рождения Буржуя», «Игра взрослых девочек» и многих других.

Игнатенко также развивалась как мастер озвучки. Ее голос можно услышать в мультфильмах «Алиса в Стране чудес», «Одуванчик — толстые щеки» и «Тайна Страны земляники».

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