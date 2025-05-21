Премьер-министр Венесуэлы пришел на радиоэфир в футболке сборной РФ

Фредди Ньянес получил форму в подарок во время визита в нашу страну.

Очень необычный костюм для публичного выступления сегодня выбрал вице-президент Венесуэлы Фредди Ньянес. Он пришел в эфир местного радио в форме сборной России по футболу.

Красное джерси с золотым двуглавым орлом непривычно смотрелось на чиновнике из Латинской Америки. Но он объяснил, что входил в состав делегации, которая ездила в Россию в мае. А так как он является болельщиком, для него это очень дорогой подарок.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мадуро возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в Петербурге.

Мадуро приехал в Москву с официальным визитом 7 мая для участия в праздничных мероприятиях по случаю годовщины Великой Победы. В рамках визита он подписал договор о стратегическом сотрудничестве между двумя государствами.