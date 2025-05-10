Мадуро возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в Петербурге

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы возложить цветы к монументу «Мать-Родина» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На церемонии также присутствовала его супруга. Кадры с места событий публикует 5-tv.ru.

Мадуро приехал в Москву с официальным визитом 7 мая для участия в праздничных мероприятиях по случаю годовщины Великой Победы. В рамках визита он подписал договор о стратегическом сотрудничестве между двумя государствами.

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На празднование 80-летия Великой Победы в Москву приехали более 25 иностранных лидеров, несмотря на оказываемое на них давление в Европе. Гостями торжества на Красной площади также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие первые леди зарубежных государств посетили Парад Победы в Москве.