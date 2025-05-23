Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 мая по 1 июня

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 26 мая по 1 июня 2025 года.

Понедельник задает сложное начало недели, пропитанное энергетикой 29-х лунных суток. Считается, что это самый тяжелый день лунного месяца, когда не стоит заниматься активной деятельностью и начинать новые дела, а лучше уделить время рутинным несложным задачам.

Психика может быть нестабильной, а рабочая обстановка достаточно нервозная, что способствует возникновению ссор и разногласий. Если ситуация накаляется, то самым разумным будет вовремя встать на паузу.

Следом, 27 мая, Луна встречает фазу Новолуния в непоседливых Близнецах. Можно с легкостью делиться мыслями и мнениями с окружающими и рассчитывать на взаимопонимание. Обеспечьте себе максимальное разнообразие дел, откройтесь переменам и спонтанному развитию событий.

Однако постарайтесь обойтись без суеты, так как внимание рассеянно и легко переключается с одного на другое. Есть риск начать работу над несколькими делами сразу и не довести ни одно из них до конца. Все это неблагоприятно сказывается для инициации новой деятельности, ведь сейчас так легко потерять целенаправленность в решении серьезных вопросов.

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Хорошо в эти дни остановить вихрь мыслей и посетить умиротворяющие места — соляную пещеру, парк или студию йоги. Пользу принесут ингаляции, дыхательные практики, массаж тела с аромамаслами, питательные маски для рук.

Ключевые деловые решения пусть подождут до 28 мая, когда наступит второй лунный день, обладающий особой энергией действия. Наступают подходящие дни для домашних дел, для любого общения, а также хорошая пора для путешествий и экскурсий по родным местам.

На протяжении недели Солнце и Меркурий в интеллектуальных Близнецах задают быстрый, азартный и местами спонтанный темп. Воздух буквально электризуется от идей, импульсов и желания действовать прямо сейчас. В центре внимания — коммуникация.

Меркурий в своей стихии становится проводником информации и посредником между разными мирами, делает нас легкими на подъем, помогает использовать свои навыки как в теории, так и на практике. В это время можно легко адаптироваться к любой новой ситуации. Ум становится острым, а реакции быстрыми, но велика вероятность поверхностности и искажения информации.

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Поэтому особенно важно фильтровать и то, что принимаем, и то, что передаем. Гарантированы неожиданные деловые предложения, масса звонков, переписок и встреч. Это отличное время для переговоров, поездок, начала обучения, поиска новых каналов продвижения.

Любовная тема по-прежнему имеет оттенок азарта и страсти. Венера в Овне — это любовь с первого взгляда, порыв. Не стоит бояться показывать свои чувства, ведь именно такое проявление сделает вас популярными у другого пола. Однако отношения могут завязываться стремительно, но и гаснуть быстро, если нет внутреннего резонанса.

Марс в огненном знаке Льва продолжает дарить нам энергию достижения, яркости и демонстративности. Это время для смелых заявлений, амбициозных проектов, творческих коллабораций и решительного самовыражения. Такое положение самой активной планеты даёт желание действовать «на сцене», силу для защиты своих интересов, харизму и уверенность.

Главное, помните, что позитивное общение и мышление сейчас наиболее важно, ведь именно это станет залогом хорошего настроения на весь месяц.

Овен — гороскоп

Овны, эта неделя как скоростная трасса: все быстро, ярко, на полной скорости. Впрочем, как вы любите. Усиливаются умственные и коммуникативные способности. Легко завязываются связи и знакомства.

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Возможны предложения, от которых сложно отказаться. Происходит расширение клиентской базы, торговой сети, установление предварительных договоренностей по сотрудничеству.

Время отлично подходит для коротких поездок и переговоров. Помните, что легкая ирония украшает даже короля.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов время, когда стоит замедлиться и обратить внимание на финансы. Возможны неожиданные траты, но и прибыль тоже не заставит себя ждать.

Вы способны грамотно распорядиться своими ресурсами и легко удовлетворить насущные потребности. Подарите себе удовольствие, которое давно откладывали.

Чувство собственного достоинства поможет выгодно применить свои способности и таланты. В любви — время признаний, даже если раньше вы держали чувства под замком.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы — главные герои этой недели. Меркурий дарит вам красноречие, обаяние и желание быть в центре событий.

К тому же вам сейчас намного легче завоевать внимание окружающих людей и аудитории. Отличный момент для запуска проектов, общения и свиданий.

Не бойтесь меняться — новые образы пойдут вам на пользу. Успех и новые возможности приходят через яркое и смелое проявление себя. Приветствуются эксперименты с внешностью, имиджем, стилем поведения.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков наступила пора осмыслений и тонких настроек. Хочется тишины, уюта и возможности спрятаться от суеты. Творческое вдохновение и прозрение посетит вас во время сна, релакса в уединении, медитации. Духовные практики способствуют проработке эмоциональных проблем.

Полезно пересмотреть старые планы и убрать все, что больше не воодушевляет. Участие в благотворительности поможет наработать благую карму.

Совет звезд: слушайте свою интуицию — она вас точно не подведет.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, ваша жизнь переплетена с коллективными интересами. Личностный рост и реализация планов эффективнее происходит в группах.

Неделя обещает быть насыщенной встречами, приглашениями и интересными проектами. Главное — не брать на себя слишком много. Новые знакомства способны привнести в вашу жизнь много интересных и ярких эмоций.

Астросовет: станьте словно ветер и доверяйте спонтанности.

Дева — гороскоп на неделю

Девам пора приготовиться к всплеску в профессиональной среде.

Вы честолюбивы и настроены на вопросы карьеры, укрепления социального положения и репутации. Вас заметят, к вам прислушаются. Главное — быть готовыми к диалогу и компромиссам.

Духовное взросление поможет обрести заслуженный авторитет, добиться профессиональных успехов, заложить крепкий фундамент долгосрочного проекта. Не бойтесь сделать первый шаг.

Весы — гороскоп на неделю

Весы начинают чувствовать, как мир расширяется: новые знакомства, идеи, поездки или планы по переезду. Отличное время для обучения, экзаменов и заключения договоренностей с иностранными партнерами.

Жажда постигать мир удовлетворяется за счет путешествий по местам силы, расширения сознания и общения с духовными личностями. Получение дополнительных профессиональных знаний поднимут вас на более высокий уровень.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов неделя проходит под знаком трансформаций. Что-то придется отпустить, чтобы освободить место для нового. В любви — глубокие, настоящие чувства, без полутонов.

Усиливаются деловые качества и выносливость, что способствует занятию бизнесом, спортом, восточными единоборствами. Есть реальные шансы на получение хорошей прибыли, выгодного кредитования или страхования. Не исключены крупные покупки. Не бойтесь перемен — они к лучшему.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, держите курс на диалог. Вас ждут важные разговоры, предложения и решения, которые повлияют на дальнейший исход многих дел. Удачное время для знакомств.

В отношениях возможен переход на новый уровень. На пути построения гармоничных взаимоотношений как в личной жизни, так и в деловом партнерстве горит зеленый свет.

Благоприятно заключение договоров, контрактов, решение юридических вопросов, получение или предоставление консультаций.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит навести порядок в документах и планах. Неделя продуктивна для работы, рутины и стратегического планирования.

Усиливается врожденное трудолюбие и деловитость, что еще больше способствует качественной работе и благоприятным отношениям в коллективе. Полезно прислушаться к советам людей, ведущих правильный и здоровый образ жизни.

Не стоит перегружать организм тяжелой пищей и нервничать. При этом не отказывайтесь от маленьких радостей.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям пора на сцену. Отличная неделя для творчества, флирта и неожиданных авантюр.

Позвольте себе легкость, ведь именно вы сейчас яркая и харизматичная личность, привлекающая внимание публики. Возможны приятные приглашения, успех в творческих проектах и шанс заявить о себе.

В личной жизни — вспышка страсти. Почему бы не решиться на любовное приключение в духе сексуальной романтики?

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб это время домашнего уюта. Светлая полоса жизни проходит по сфере дома и семьи. Вы почувствуете тягу к тишине, родным местам и заботе о близких. Возможны визиты гостей.

Хорошее время для переезда или обновления интерьера. Благоприятны сделки с недвижимым имуществом, землей, акциями. Можно открывать торговые точки или продавать продукцию собственного производства.

Звезды рекомендуют: слушайте свое сердце, а не чужие советы.