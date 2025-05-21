Пешеходам приготовиться: продажи электросамокатов в России увеличились вдвое

Эфирная новость 32 0

Продажи электросамокатов в России увеличились вдвое с начала года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Горожане предпочитают личный транспорт аренде — из-за роста тарифов кикшеринга и новых ограничений на скорость.

В России резко выросли продажи электросамокатов. С начала года спрос подскочил почти в два раза.

Как выяснили «Известия», жители городов все чаще покупают собственные устройства, чтобы не пользоваться услугами кикшеринга. Все потому, что тарифы на арендную технику постоянно растут.

А еще операторы вводят новые ограничения и ужесточают санкции за нарушения правил дорожного движения.

Скорость устройств в городе сильно замедлена. В то время как владельцы личных электросамокатов практически ничем не ограничены.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.31
-0.10 89.97
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:35
Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву дронов ВСУ
13:22
Детский лагерь «Огонек» горит в Забайкалье
13:08
«Нас видят»: поддержка Путина мотивирует волонтеров на добрые дела
12:55
Экс-советник Януковича Андрей Портнов убит в Испании
12:54
«Кровать подбросило»: очевидцы о взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе
12:42
Пешеходам приготовиться: продажи электросамокатов в России увеличились вдвое

Сейчас читают

Без суда и следствия: новые репрессии на Украине за уклонение от ВСУ
Придавленный футбольными воротами ребенок погиб на детской площадке в Ставропольском крае
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу