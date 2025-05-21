Закручивают гайки: на Украине готовятся ужесточить наказание за уклонение от мобилизации

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

На Украине готовятся ужесточить наказание за уклонение от мобилизации

Без суда и следствия: новые репрессии на Украине за уклонение от ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/Serhiihudakukrinform

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Суровые меры будут применяться без суда и следствия.

Минюст Украины принимает меры по ужесточению наказаний на нарушение правил мобилизации. Об этом пишет издание EADaily.

Первая мера киевских властей — увеличение штрафов. Вторая — тотальная конфискация имущества у людей, которые не выполняют требования сотрудников ТЦК (украинский аналог военкомата. — Прим. ред.). То есть граждане Украины могут без суда и следствия лишиться денег, автомобилей, недвижимости, земельных участков и долей бизнеса.

По мнению экспертов, все это делается не просто так. Дело в том, что кначалу лета Украине будет нечем финансировать ВСУ — уже в мае перерасход составил более 200 миллиардов гривен. Причины катастрофической нехватки средств — большие потери на фронте и постоянные выплаты родственникам погибших.

Только на компенсации семьям боевиков, погибших в ходе «курской авантюры», — их число превысило 50 тысяч — ушло 500 миллиардов гривен. И это учитывая, что значительная часть погибших записана в «пропавшие без вести», то есть выплатами не облагается.

Соцсети уже давно переполнены кадрами принудительной мобилизации на Украине, на которых видно, как сотрудники ТЦК хватают на улице всех подряд — и молодых, и старых. Так например, в Одессе полуслепого мужчину мобилизовали на прогулке с собакой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский признал недостаточной мобилизацию в стране.

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