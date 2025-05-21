«Как бы раскаиваются»: Бастрыкин рассказал о поведении боевиков ВСУ в суде

Украинские боевики осуждены за обстрел мирных жителей Донбасса.

Арестованные и впоследствии осужденные украинские боевики ведут себя достаточно скромно в зале суда. Это отметил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на Молодежном международном юридическом форуме.

«Голову опускают, как бы раскаиваются, но это пока их не поймали. <…> С такими поникшими головами военнослужащие Украины выслушивают приговор», — рассказал Бастрыкин.

Глава СК привел в пример очных приговоров националистам, которые убивали мирных жителей. Он показал слушателям слайды с заседаний. Бастрыкин также отметил, что глядя на таких «мирных», порой не подумаешь, что они могли обстреливать детей.

Боевики ВСУ были приговорены к длительным срокам заключения, вплоть до пожизненного.

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