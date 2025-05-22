Украинцы придумывают способы избежать призыва

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Украинцы переодеваются в женскую одежду, чтобы избежать призыва

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mihir Melwani; 5-tv.ru

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Мужчины начали выходить на улицу в париках и женской одежде, чтобы избежать внимание сотрудников ТЦК.

В целом, киевский режим очень профессионально уничтожает свой народ. Вот новые кадры из Одессы, где убегая от ТЦК очередной доброволец залез на дерево, только чтобы не попасть в руки военных.

«Людоловы» караулили его внизу несколько часов, потом все-таки ушли.

А есть еще один способ избежать отправки на фронт — женская одежда и парики. Маскировка, конечно, условная, но есть шанс, что из проезжающего автобуса никто не поймет в чем дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине готовятся ужесточить наказание за уклонение от мобилизации. По мнению экспертов, все это делается не просто так. Дело в том, что к началу лета Украине будет нечем финансировать ВСУ — уже в мае перерасход составил более 200 миллиардов гривен. Причины катастрофической нехватки средств — большие потери на фронте и постоянные выплаты родственникам погибших.

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