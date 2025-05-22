Доля европейской промышленности на мировом рынке сократилась вдвое

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Издание The Spectator отмечает, что ЕС находится в глубокой экономической стагнации.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

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Детальный анализ европейской экономики от британского издания The Spectator. Там отмечают, что Евросоюз находится в глубокой стагнации, и Старый Свет «вообще не следует воспринимать всерьез».

За 20 лет доля европейской промышленности сократилась вдвое, производство стали на мировом рынке упало с семи до четырех процентов, автомобилей производили 19 миллионов, теперь только 14. А сельскохозяйственных ферм по всему ЕС закрыли три миллиона. Аналитики иллюзий не питают и прогнозируют — в ближайшее время только ухудшение ситуации.

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