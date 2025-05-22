«Очень за них боюсь»: Юлия Волкова печется о безопасности своих детей

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 43 0

Актриса Юлия Волкова печется о безопасности своих детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Наследники звезды почти не используют соцсети.

Родители контролируют своих детей не из-за вредности, а из-за стремления уберечь их. Такое мнение в беседе с корреспондентом 5-tv.ru выразила актриса Юлия Волкова на премьере сериала «Фишер. Затмение».

Чтобы оградить наследников от бед, она постоянно им напоминает, как нужно правильно себя вести с подозрительными незнакомцами и что лучше предпринять в сложных ситуациях. Ничего негативного Юлия в подобных нравоучениях не видит.

«Думаю, что родители хотят просто уберечь. Своим детям я бесконечно читаю один и тот же ликбез про то, что нельзя ничего брать, нельзя никуда ходить с незнакомыми людьми», — поделилась она.

К тому же у детей актрисы отсутствует доступ в мессенджер Telegram. Вероятно, такая мера применяется для того, чтобы обезопасить несовершеннолетних от мошенников и других не менее опасных личностей в соцсетях.

«Мои дети мало пользуются соцсетями», — подчеркнула Волкова.

Поскольку сама актриса проживает в Москве, она постоянно переживает о безопасности своих наследников, которые, хотя и находятся на виду, постоянно окружены большим скоплением людей с неизвестными намерениями.

«Я в этом смысле, как житель мегаполиса, очень и очень за них боюсь», — заключила она.

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