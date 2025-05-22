Не покладая рук: почему вредно перерабатывать

Трудоголики чаще болеют респираторными вирусными инфекциями с возможными осложнениями. Но это лишь верхушка айсберга.

Перерабатывать вредно для здоровья. Отсутствие отдыха негативно сказывается на здоровье. Кроме того, длительные переработки могут ухудшить результаты трудовой деятельности и привести к эмоциональному выгоранию.

Из-за хронической усталости работник испытывает сильное напряжение, стресс, тревогу, раздражение. Они подрывают иммунную систему и приводят к физическому или психологическому истощению. На конкретные проблемы со здоровьем влияют сфера деятельности и условия труда.

Перегрузка организма повышает риски сердечно-сосудистых патологий и метаболических нарушений. Трудоголики чаще болеют респираторными вирусными инфекциями с возможными осложнениями. Восстановить силы за пару дней выходных или больничного не получится.

Определить, что человек перенапрягается на работе, можно по эмоциональному состоянию. Отсутствие сил, раздражительность и ощущение, что работа становится рутиной, — тревожные признаки. К характерным чертам трудоголиков относят нестабильность, рассеянность, проблемы со сном и частые простуды.

Согласно трудовому законодательству, продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Длительность еженедельного непрерывного отдыха должна составлять не менее 42 часов. В случае нарушения работник может обратиться с жалобой к руководителю либо в комиссию по трудовым вопросам. Если проблему решить не удается, ей займется Государственная инспекция труда и прокуратура.

Психологи утверждают, что необходимо создать баланс между работой и личной жизнью. Важно научиться правильно оценивать свои возможности и отстаивать личные границы в коллективе. У человека должно оставаться время на себя, семью и хобби без ощущения постоянной усталости и переутомления.