«Казнь изменника Родины»: за что убили экс-советника Януковича

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

На Украине экс-советника Януковича — Андрея Портнова считали изменщиком Родины

от дружбы с Лавровым до руководства наркомафией

Фото: Reuters/Stringer

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Украинские и западные эксперты считают, что Портнов являлся ярым противником режима Зеленского.

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрей Портнов, разделял российские взгляды. По крайней мере, в этом уверены многие украинские и западные эксперты, политики и СМИ. Как пишет издание EADaily, это и могло быть мотивом для его убийства.

«Он был оппонентом (действующего президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского. Против него в свое время СБУ возбудило дело по подозрению в коррупции, а власти ЕС даже вводили соответствующие санкции за якобы совершенную им растрату госсредств. Ввиду недоказанности этого, санкции Брюсселем были сняты. Но в 2021 году со своей стороны в отношении Портнова подозрения в коррупции выдвинул Минфин США, который от введенных им санкций не отказался и по сей день», — приводит издание слова корреспондента издания OKDiario Анхеля Мойя.

Таким образом испанский журналист намекает на причастность США к убийству Портнова. А интернет-портал VozPopuli сделал акцент на том, что Портнов являлся ярым противником режима Зеленского. Украинские и западные эксперты все приходят к одному выводу: убийство Портнова — «казнь изменника Родины».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-советник Януковича Андрей Портнов убит в Испании.

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