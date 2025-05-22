Тело мужчины нашли в голове монумента «Родина-мать» в Волгограде

В голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде нашли бездыханное тело мужчины 1957 года рождения. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, погибшим является ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков. Он был участником экскурсии, в составе которой и поднялся наверх. Однако на высоте ему внезапно стало плохо. Вероятно, возникли проблемы с сердцем.

Его тело нашли в голове монумента. Он скончался до приезда скорой помощи.

Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге умер бодибилдер Никита Ткачук. Ему было всего 34 года, в этом возрасте у него диагностировали отказ почек, отек легких и остановку сердца.

Возможно, на большие проблемы со здоровьем мужчины повлиял препарат, который он себе вкалывал для увеличения массы мышц. Подробнее об этом читайте в нашем материале.