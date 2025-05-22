В Петербурге умер бодибилдер Никита Ткачук

В Петербурге выясняют обстоятельства смерти известного бодибилдера Никиты Ткачука. Ему было всего 34 года и в этом возрасте у него диагностировали отказ почек, отек легких и остановку сердца.

Спортсмен очень много времени проводил в фитнес-зале. Кроме того, не скрывал, что ежедневно вкалывает себе так называемый синтол, для увеличения объема мышц. Возможно именно он повлиял на здоровье, но никто не понимает, почему Ткачук все равно продолжал делать инъекции. Версию о контракте с некой фармацевтической компанией проверил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

О смерти культуриста Никиты Ткачука сообщила его супруга. Бодибилдера доставили в больницу, ввели в медикоментозную кому, но спасти не могли. Ему было всего 34. Друзья рассказывают — в последнее время у Ткачука возникли проблемы со здоровьем.

«Жаловался на легкие, жаловался на почки. Это беспокоило его последние несколько лет, насколько я помню», — говорит друг бодибилдера Владислав Бархотов.

В социальных сетях быстро распространилась информация, что причиной смерти атлета могли стать инъекции синтола, которые он якобы делал себе из-за кабального контракта с одной из фармкомпаний. Близкие отрицают такую договоренность с производителем синтола, но не скрывают: Ткачук использовал препарат, чтобы мышцы выглядели объемнее.

«Все это привело к летальному исходу из-за синтола… а не из-за фармокологии», — уверен друг покойного.

Синтол, по сути, временный имплант из жиров, анестетика и спирта, который вводится глубоко в мышцы для немедленного их увеличения. Это как надуть шар воздухом. Осложнений десятки — от инфицирования до инфаркта.

В документальном фильме Ткачук сам рассказывает, как еще десять лет назад впервые услышал о синтоле, и увидел в зале, как тренеры вводят его спортсменам.

«Шансов что все будет хорошо, столько же что и вам отрежут ногу. И вот тут вы должны выбрать. Возможно вам, конечно, не отрежут ногу и не будет все хорошо - будет что-то посередине. Давайте выбирать из крайностей...» — говорил Никита Ткачук.

Эти слова атлета стали словно пророческими. Он признавался, что перенес уже четыре операции по удалению синтола из бицепсов. Что эта субстанция, попадая в организм, каменеет, что во время вмешательства хирурги несколько раз меняли скальпели, потому что инструменты затупились. А дальнейшая биопсия даже не позволила определить во что этот, по сути, жир превращался в организме. О своем решении колоть синтол Ткачук жалел, и предостерегал всех.

«Ну будет у тебя рука 47 или 52 сантиметра, что в твоей жизни от этого изменится?! Но потеряешь ты здоровье от этого просто немеренно», — заявлял Ткачук.

Синтол легко купить. Вот баночка на одном из маркетплейсов — 6,5 тысяч рублей. Быстрая доставка. Нет даже примерных данных о том, сколько атлетов его используют. Особой популярностью он пользуется у новичков, которые хотят быстрых результатов.

«Вы, наверное, видели… вот этот „руки-базуки“ и ему подобные. Там люди ненормальные! Он колется, заполняет внутримышечное пространство, скажем так...» — поясняет Юрий Преснов, бронзовый призер чемпионата мира по бодибилдингу.

В случае с Никитой Ткачуком именно инъекции синтола, по предварительным данным, вызвали тяжелые последствия: у него отказали почки, произошел отек легких, в итоге не выдержало сердце. Стоило ли оно того — ответ на этот вопрос для многих его коллег-культуристов, кажется, очевиден.