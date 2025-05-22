Всего лишь сделали замечание: в Иркутске раскрыли убийство спустя 22 года

Преступники нанесли оппонентам удары в грудь и шею, а после спешно покинули Россию.

В Иркутске раскрыто убийство двух мужчин, совершенное в 2003 году. Как сообщает СУСК РФ по Иркутской области, тела погибших с множественными ножевыми ранениями были обнаружены в Ленинском районе города. Тогда расследование было приостановлено из-за невозможности установить личности преступников.

В мае 2025 года дело было возобновлено. Следователи совместно с Криминалистическим центром СК России провели повторный анализ материалов дела и допросили свидетеля происшествия.

В результате были установлены личности двух подозреваемых, которые, по данным источника информационного агентства РИА Новости, являются гражданами Азербайджана. Один из них был задержан в Москве, другой — в Иркутске. Известно, что оба подозреваемых покинули Россию после двойного убийства.

По версии следствия, причиной конфликта стало замечание, сделанное местными жителями — приезжим, что вызвало агрессию. Нападавшие нанесли людям ножевые ранения в грудь и шею, от которых жертвы скончались на месте происшествия.

«По ходатайству следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

Убийство, совершенное в 2003 году в Иркутске, долгое время оставалось нераскрытым. Возобновление расследования через 22 года стало возможным благодаря новым методам криминалистического анализа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что тело мужчины нашли в голове монумента «Родина-мать» в Волгограде.