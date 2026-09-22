Импотенция и тоска: как осень угрожает мужскому здоровью

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Холод и нехватка света могут повлиять на мужское здоровье.

Почему осенью возникают проблемы с потенцией

Фото: www.globallookpress.com/Ute Grabowsky/photothek.net via

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Осенняя депрессия может повлиять на потенцию у мужчин

Осенью мужчины могут чаще сталкиваться с проблемами с потенцией из-за нехватки солнечного света, эмоциональной нагрузки и изменений в работе организма, рассказал Life.ru врач-психотерапевт Станислав Цверков.

«Осенью действительно обостряются проблемы с потенцией. Здесь можно выделить несколько факторов», — отметил специалист.

По его словам, в холодный сезон возрастает вероятность депрессивных состояний, связанных в том числе с дефицитом солнечного света и микроэлементов. Стресс также способен повлиять на тонус сосудов, а низкая температура — спровоцировать астеническое состояние, которое сопровождается слабостью и упадком сил.

Дополнительную нагрузку на организм создает сезон вирусов и инфекций. Иммунная система начинает работать активнее, из-за чего организм перераспределяет свои ресурсы и приоритеты.

Еще одним возможным фактором Цверков назвал нарушения в работе щитовидной железы. При гипотиреозе процессы в организме замедляются, а в холодное время года могут возникнуть проблемы с сосудистым механизмом. По словам врача, развитию этого состояния способен способствовать дефицит железа.

Психотерапевт посоветовал прежде всего оценить эмоциональное состояние человека. Некоторые виды сезонной депрессии, как отметил специалист, лечат с помощью белого света, который способствует повышению эмоционального тонуса.

Обратиться к врачу следует, если проблема повторяется при смене сезонов и не связана с отношениями, тревогой или стрессом. В таком случае необходимо проверить физическое состояние и исключить системные нарушения в работе организма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.10
-0.10 96.37
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:39
В России зафиксировали двукратное снижение безработицы
5:26
Увольнение и уголовное дело: чем грозит покупка больничного
5:10
Хотели успокоиться, а получили риск: почему нельзя пить валериану перед поездкой за рулем
4:55
«Будет для многих шоком»: Захарова анонсировала «экстраординарную» речь Лаврова
4:46
Импотенция и тоска: как осень угрожает мужскому здоровью
4:30
Лучше взять зонт: какая погода будет в Москве и области 22 сентября

Сейчас читают

Трамп не увидел рекордных цен на дизель: при Байдене все равно было дороже
Россиянам несколько раз увеличат пенсии в 2027 году
«Дамполяд» и «рабокриз»: радио «Судного дня» снова вышло в эфир
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен