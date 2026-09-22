Импотенция и тоска: как осень угрожает мужскому здоровью

Осенняя депрессия может повлиять на потенцию у мужчин

Осенью мужчины могут чаще сталкиваться с проблемами с потенцией из-за нехватки солнечного света, эмоциональной нагрузки и изменений в работе организма, рассказал Life.ru врач-психотерапевт Станислав Цверков.

«Осенью действительно обостряются проблемы с потенцией. Здесь можно выделить несколько факторов», — отметил специалист.

По его словам, в холодный сезон возрастает вероятность депрессивных состояний, связанных в том числе с дефицитом солнечного света и микроэлементов. Стресс также способен повлиять на тонус сосудов, а низкая температура — спровоцировать астеническое состояние, которое сопровождается слабостью и упадком сил.

Дополнительную нагрузку на организм создает сезон вирусов и инфекций. Иммунная система начинает работать активнее, из-за чего организм перераспределяет свои ресурсы и приоритеты.

Еще одним возможным фактором Цверков назвал нарушения в работе щитовидной железы. При гипотиреозе процессы в организме замедляются, а в холодное время года могут возникнуть проблемы с сосудистым механизмом. По словам врача, развитию этого состояния способен способствовать дефицит железа.

Психотерапевт посоветовал прежде всего оценить эмоциональное состояние человека. Некоторые виды сезонной депрессии, как отметил специалист, лечат с помощью белого света, который способствует повышению эмоционального тонуса.

Обратиться к врачу следует, если проблема повторяется при смене сезонов и не связана с отношениями, тревогой или стрессом. В таком случае необходимо проверить физическое состояние и исключить системные нарушения в работе организма.

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