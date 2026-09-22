Лучше взять зонт: какая погода будет в Москве и области 22 сентября

Синоптики заявили о пониженном атмосферном давлении.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Гидрометцентр: в Москве 22 сентября ожидаются кратковременный дождь и гроза
Жителей Москвы и Подмосковья 22 сентября ждет облачная погода с прояснениями, однако возможны кратковременные дожди и грозы в отдельных районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.
Синоптики заявили, что днем столбики термометра в столице поднимутся до плюс 19 градусов. Однако ночью прогнозируется похолодание — температура опустится до плюс 11 градусов.
В области в дневное время суток температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов. При этом в учреждении добавили, что ночью в регионе станет ощутимо прохладнее из-за понижения до плюс восьми градусов.
Также известно, что ветер будет дуть с южного и юго-восточного направления со скоростью 5-11 метров в секунду. Кроме того, атмосферное давление ожидается пониженное — оно будет колебаться на уровне 745-747 миллиметров ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что установившаяся в сентябре в Москве теплая погода может сохраниться до конца месяца. Температура в городе не упадет даже из-за ожидаемых в ближайшие дни осадков.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 21 сент
- Тепло задержится: синоптик рассказал, каким будет конец сентября в Москве
- 21 сент
- Кратковременный дождь и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве
- 19 сент
- Отопительный сезон в Москве могут начать на две недели позже из-за теплой осени
- 18 сент
- Осень придет резко: в Москве на следующей неделе может выпасть до 75% осадков
- 17 сент
- Разгар бабьего лета: москвичам пообещали жару 17 сентября
- 16 сент
- Уходит бабье лето: москвичей ждет последний аномально теплый четверг осени
- 16 сент
- Обещали солнце, а пошел дождь: почему прогнозы погоды бывают неточными
- 14 сент
- Москва превратится в Сайлент Хилл: город накроет густой туман
- 14 сент
- Нежданные гости: почему в Москве стало много летучих мышей
- 13 сент
- Уже скоро? Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет бабье лето
Читайте также
77%
Нашли ошибку?