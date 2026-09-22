Лучше взять зонт: какая погода будет в Москве и области 22 сентября

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

Синоптики заявили о пониженном атмосферном давлении.

Будет ли дождь в Москве и Подмосковье 22 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Гидрометцентр: в Москве 22 сентября ожидаются кратковременный дождь и гроза

Жителей Москвы и Подмосковья 22 сентября ждет облачная погода с прояснениями, однако возможны кратковременные дожди и грозы в отдельных районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Синоптики заявили, что днем столбики термометра в столице поднимутся до плюс 19 градусов. Однако ночью прогнозируется похолодание — температура опустится до плюс 11 градусов.

В области в дневное время суток температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов. При этом в учреждении добавили, что ночью в регионе станет ощутимо прохладнее из-за понижения до плюс восьми градусов.

Также известно, что ветер будет дуть с южного и юго-восточного направления со скоростью 5-11 метров в секунду. Кроме того, атмосферное давление ожидается пониженное — оно будет колебаться на уровне 745-747 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что установившаяся в сентябре в Москве теплая погода может сохраниться до конца месяца. Температура в городе не упадет даже из-за ожидаемых в ближайшие дни осадков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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