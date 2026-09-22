В России зафиксировали двукратное снижение безработицы

Росстат: уровень безработицы в России за пять лет сократился с 4,5% до 2,3%

За последние пять лет уровень безработицы в России сократился в два раза — если в июле 2021 года показатель для населения в возрасте 15 лет и выше составлял 4,5%, то в июле этого года он опустился до 2,3%. Такие данные приводятся в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат), которые изучил ТАСС.

По итогам мая — июля 2026 года средний уровень безработицы по стране составил 2,2%. При этом в большинстве регионов ситуация заметно отличается от среднероссийской. Так, в 54 субъектах РФ показатель не превышает 2%.

Минимальный показатель отмечен в Калужской области — 0,8%. В Нижегородской области значение чуть выше — 0,9%, в Новгородской — 1%. В пятерку также вошли Москва, где уровень составил 1,1%, а также Санкт-Петербург — 1,5%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране достигла рекордного минимума. Глава государства подчеркнул, что экономика России продолжает развиваться, несмотря на внешние вызовы.

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