Увольнение и уголовное дело: чем грозит покупка больничного

За фиктивный больничный может грозить уголовное дело

Покупка фиктивного больничного грозит не только потерей денег и персональных данных, но также увольнением и уголовным преследованием, рассказал Life.ru адвокат Алексей Гридин.

По словам специалиста, печать, QR-код или фамилия настоящего врача не делают справку законной. Ответственность может понести не только продавец подделки, но и ее покупатель.

Приобретение, хранение или предъявление поддельного официального документа, который предоставляет права или освобождает от обязанностей, может квалифицироваться по части 3 статьи 327 УК РФ. Максимальное наказание составляет год лишения свободы. За использование другого заведомо подложного документа предусмотрены штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы либо арест до шести месяцев. Самостоятельная подделка официального документа наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Для работника последствия могут наступить сразу по нескольким направлениям. Дни отсутствия работодатель вправе признать прогулом, а сотрудника — уволить. Полученное пособие придется вернуть. Если выплату назначили вследствие обмана, к обвинению в подделке может добавиться мошенничество. Получение настоящего по форме, но фиктивного больничного от медицинского работника за вознаграждение способно привести и к делу о взятке.

Отдельная ответственность с июня 2026 года предусмотрена за подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Максимальное наказание по базовому составу достигает четырех лет лишения свободы, а за справку об отсутствии опасного инфекционного заболевания — пяти лет. Использование Интернета, служебного положения или предварительного сговора увеличивает срок до шести лет. Если нарушение привело к массовому заражению или другим тяжким последствиям, наказание может составить до восьми лет лишения свободы.

Электронный формат также не защищает от ответственности. В августе 2025 года суд в Волгограде назначил мужчине десять месяцев ограничения свободы за покупку и использование фиктивного электронного больничного.

«Юридически безопасного способа купить справку не существует. Настоящий документ можно получить только после реального осмотра в медучреждении и по медицинским показаниям», — заключил Гридин.

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