Карьера на паузе, а что с учебой? Беременная Трусова рассказала о планах на жизнь

Спортсменка является студенткой сразу двух вузов.

Фигуристка Александра Трусова (в замужестве Игнатова. — Прим. ред.) не собирается брать паузу в учебе, как в своей спортивной карьере, из-за беременности. Об этом она со своим мужем, фигуристом Макаром Игнатовым, рассказала на дорожке музыкальной премии телеканала RU.TV в беседе с 5-tv.ru.

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«В академический отпуск не ушла. Все с пониманием относятся. Стараюсь где-то совмещать. Иногда идут навстречу», — поделилась спортсменка.

Трусова получает сразу два образования. Она учится в Российском государственном университете физической культуры и спорта на заочном отделении, а также готовится стать дипломированным журналистом в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

Макар и Александра поженились в 2024 году, а в марте этого года подтвердили, что ждут пополнение в молодой семье. По словам будущих родителей, родильный дом они уже выбрали. Но не стали разглашать, какой именно.

Трусова поставила на паузу свою спортивную карьеру, чтобы избежать травм и подготовиться к родам. Поклонники ее выступлений прозвали Александру «Русской ракетой» и «Королевой квадов».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Игнатовы объявили пол будущего ребенка.