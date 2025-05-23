Детская игрушка или модный тренд? Что такое Лабубу и сколько это стоит

Чаще их носят подобно брелокам, например, на сумке.

Что такое Лабубу? Точно не знаю, но очень хочу! Весь мир потихоньку начинает охватывать новая истерия. На смену Хагги Вагги и прочим персонажам приходит это… Лабубу.

Он напоминает маленького пушистого монстра с заячьими ушами и шерстью, но человеческим лицом и острыми, как у пираньи, зубами. Дети играют в него как в куклы, а взрослые носят в качестве брелоков, например, на сумке.

Кто такие Лабубу

Изначально Лабубу — выдумка гонконгского художника Касинга Лунга. Он придумал персонажа для иллюстрированной книги. Автор нарисовал эльфа с острыми ушами и зубастой улыбкой. Лабубу продаются как гача-игрушки, то есть это, по сути, лотерея — коробки закрытые, какой тебе монстр попадется — не известно. Производит такие боксы китайская компания Pop Mart.

Тренд на Лабубу отчасти развился благодаря участнице южнокорейской группы BLACKPINK Лисы. Она повесила его на свою сумку, фотографии завирусились в сети. Модную находку подхватили и другие известные личности: певица Рианна, актер Марио Морер, актриса Арайя Харгейт, супермодель Амелия Хэмлин и, конечно, телезвезда Ким Кардашьян.

Сколько это стоит

Цена на Лабубу колеблется от 1800 до десяти тысяч рублей или даже выше в зависимости от платформы, на которой совершается покупка.

Однако на китайских маркетплейсах можно найти реплики популярной игрушки.

Монстров любят… и забывают

Дети Лабубу совсем не боятся и не удивительно — у них богатый опыт. Это ведь не первый раз, когда монстры становятся модными игрушками.

Долгое время не утихала популярность плюшевых Хагги Вагги, примерно в то же время дети фанатели от медведя Фредди и его жутких друзей. Компанию им составляли Сиреноголовый и Картун Кэт. Но долго на пике славы они не пробыли.

Остается гадать, сколько продлится популярность Лабубу?

Ранее 5-tv.ru писал, что чучело Хагги Вагги сожгли в Липецкой области на Масленицу.