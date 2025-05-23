В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт к 9 Мая
Ему обещали 205 тысяч долларов за подрыв парадного расчета.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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В Калининграде задержан подозреваемый в подготовке теракта. За установку бомбы на пути парадного расчета в День Победы он должен был получить 205 тысяч долларов.
Деньги обещал прислать украинский куратор. Ранее злоумышленник отправил ему координаты, маршрут, инструкцию и аванс.
Оперативники ФСБ перехватили информацию. Вместо вознаграждения подозреваемый может получить до 20 лет тюрьмы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Тверской области задержали подростков, готовивших теракт по заданию Украины. По заданию украинского куратора они должны были в преддверии Дня Победы поджечь военкомат. Однако и их план раскрыли сотрудники ФСБ.
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