В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт к 9 Мая

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Ему обещали 205 тысяч долларов за подрыв парадного расчета.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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В Калининграде задержан подозреваемый в подготовке теракта. За установку бомбы на пути парадного расчета в День Победы он должен был получить 205 тысяч долларов.

Деньги обещал прислать украинский куратор. Ранее злоумышленник отправил ему координаты, маршрут, инструкцию и аванс.

Оперативники ФСБ перехватили информацию. Вместо вознаграждения подозреваемый может получить до 20 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Тверской области задержали подростков, готовивших теракт по заданию Украины. По заданию украинского куратора они должны были в преддверии Дня Победы поджечь военкомат. Однако и их план раскрыли сотрудники ФСБ.

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