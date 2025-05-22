В Тверской области задержали подростков, готовивших теракт по заданию Украины

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В преддверии Дня Победы они планировали поджечь военкомат.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В Тверской области задержаны два подростка, которые готовили теракт. По заданию украинского куратора они должны были в преддверии Дня Победы поджечь военкомат. Их план раскрыли сотрудники ФСБ.

В телефонах подозреваемых сохранилась переписка с боевиками, видео с присягой на верность запрещенной в России организации и отчет о готовности к нападению.

По данным следствия, один из подростков изготовил самодельные взрывные устройства и спрятал их в лесу. Другой должен был забрать бутылки из тайника и поджечь объект. По статье о подготовке к теракту им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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