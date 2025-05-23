Опасные для здоровья таблетки «Молекула» нашли в продаже под видом конфет и техники

Запрещенные препараты для потери веса продают под видом батончиков в интернет. Таблетки содержат вещество, которое вызывает тяжелый побочный эффект. Корреспондент «Известий» Алена Пономарева провела собственное расследование и узнала, что грозит нарушителям.

Лампочкой называют препарат для похудения под названием «Молекула». Тренд про ее чудодейственный эффект разошелся среди подростков в соцсетях.

Школьники заказывают таблетки на маркетплейсах в надежде сбросить вес, но вместе с этим получают серьезные проблемы со здоровьем. Основное действующее вещество — сибутрамин, препарат для лечения ожирения, запрещенный в России.

Чтобы обойти закон, продавцы идут на различные ухищрения и создают карточки с совсем безобидными товарами. Доставляют быстро, в обычной коробке, чтобы не привлекать внимание. Заказать и получить может кто угодно.

«Их запретили, их стали подпольно продавать под видом мармелада, под видом лампочек, еще как-то. Ты заказываешь эту лампочку, и тебе приходят вот такие вот таблетки „Молекула“. Просто вот так вот выдают без паспорта подросткам, девочкам, кому угодно», — заявила пострадавшая Виктория Резвых.

В Telegram десятки закрытых чатов, где подростки делятся артикулами на запрещенный товар. Мы решили провести эксперимент. В этом чате нашли информацию о том, что таблетки продают под видом полезных злаковых батончиков с разными вкусами. Правда, стоит такое лакомство на маркетплейсе 700 рублей, а в аптеке — всего 40.

«Мы находимся рядом с пунктом выдачи. Ровно две недели назад мы заказали товар. Он пришел, сейчас мы узнаем, что пришло на самом деле: злаковый батончик или нечто другое», — сообщила корреспондент.

Как обычно показываем QR-код, сотрудница идет на склад, забираем посылку и уходим.

«Сейчас мы посмотрим, что внутри. Вот так сюрприз! Вместо злакового батончика таблетки для похудения. Коробка упакованная, помятая, выглядит не очень аппетитно», — добавила журналист.

Мы направили официальный запрос на маркетплейс, где сделали заказ, вот что они нам ответили.

«В результате такой проверки Wildberries приняла решение о блокировке личного кабинета фигурировавшего в запросе продавца, который разместил на платформе запрещенный товар под видом другой продукции. В ближайшее время все его карточки товаров будут удалены на онлайн-витрине маркетплейса», — сообщили в компании.

И действительно, карточки со снеками после нашего запроса удалили. Но это лишь капля в море. Продавцы продолжают создавать новые артикулы, сегодня под видом чая, завтра под видом суфле. Каждый день ушлые предприниматели удаляют старые карточки товаров и делают новые, чтобы маркетплейс не вычислил обман.

Для безопасности бизнесмены просят не открывать заветные коробочки с запрещенкой под камерами в пунктах выдачи, чтобы у них потом не было проблем. В чатах они шифруют привычное название «Молекулы». Но те, в курсе, понимают, что скрывается за краткими названиями. Продавцы прекрасно знают: то, что они делают, уголовно наказуемо.

«Если они знали, что они продают запрещенку, то чем это будет отличаться от сбыта наркотических средств? Тот, кто знает, что продает наркотик, как-то вуалирует это не под наркотик, а под биологически активную добавку и реализует это, неважно каким способом через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, они понесут ответственность в соответствии с законодательством, речь идет о 234-й статье», — заявил юрист Михаил Мушаилов.

За такой бизнес продавцам грозит реальный срок, а те, кто делает вид, что не замечает, становятся соучастниками. Маркетплейсы не успевают отследить запрещенные товары, а в погоне за желанной худобой подростки все равно находят заветные пилюли, не боясь идти на риск.