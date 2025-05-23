«Стихи дипломата»: Никита Джигурада выпустил песню на лирику Сергея Лаврова

Поэтическое произведение было написано главой МИД России еще до вступления в должность.

Актер Никита Джигурда написал песню на стихи министра иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова. Об этом информационному агентству РИА Новости сообщил сам артист.

Знаменитость написал музыку к поэтическому произведению главы МИД РФ. По словам Джигурды, стихи были созданы Лавровым еще до того, как он занял пост министра. Но артист считает, что и тогда слова дипломата отражали сегодняшнее состояние его души.

«Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому как главе МИД России Владимир Путин (президент РФ. — Прим. ред.) вчера заслуженно вручил высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного», — сказал актер.

Кроме того, артист предположил, что Сергей Лавров может являться реинкарнацией писателя Александра Грибоедова. Который, помимо творческой деятельности, так же как и глав МИД РФ, представлял интересы своей Родины в других странах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джигурда и певица Дейнега выпустили песню о Великой Отечественной войне.