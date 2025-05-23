«Останется врагом»: украинских школьников учат ненавидеть Россию

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

На Украине школьников учат ненавидеть Россию

«Останется врагом»: украинских школьников учат ненавидеть Россию

Фото: © РИА Новости/Сергей Ещенко

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Эту инициативу поддерживает подавляющее число педагогов и родителей учеников.

В Украине детей нужно готовить к войне со школы и внушать им, что Россия — враг. Об этом заявила заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.

«Будут ли мирные соглашения или не будут, Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на века. Наши дети должны готовиться, они должны знать, что такое война», — сказала она в видеоролике, опубликованном в ее Telegram-канале.

Верещук подчеркнула, что такое мнение поддерживают учителя и родители школьников. Замглавы офиса Зеленского считает, что пропаганда ненависти к РФ поможет предотвратить «бусификацию» и пресечь бесчинства, которые творят сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК).

«С сентября этого года и на последующие годы мы, собственно, начинаем уже подготовку наших ребят и девушек в таких ячейках», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лавров указал на неадекватность Зеленского. Если точнее — обратил внимание на непоследовательное поведение украинского лидера, которое он демонстрировал во время переговоров в Стамбуле.

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