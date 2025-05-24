Молчание после ссоры: почему так сложно заговорить первым

Такое поведение может спровоцировать разрыв отношений. Как этого не допустить и что нужно делать после конфликта — рассказал психолог.

После ссоры партнеры зачастую не могут обсудить проблему, возникшую между ними. Почему после конфликта так сложно заговорить первым и к каким проблемам это может привести, рассказал 5-tv.ru психолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии Кирилл Липский.

«После конфликта в отношениях часто возникает тишина, не примирение, а именно тишина. Люди могут жить под одной крышей, ходить на работу, обсуждать бытовое, но не говорить о том, что на самом деле очень важно. Один партнер ждет, когда пройдет время, другой ждет, что тот сам все понял. Иногда оба надеются, что все как-то само решится, но тревога внутри остается. Слова не сказаны, чувства не поняты, границы не восстановлены. Это напряжение может длиться днями, неделями, даже годами, превращаясь в эмоциональную дистанцию», — сказал эксперт.

По словам Липского, первая причина, по которой партнеры не решаются обсудить друг с другом проблемы, — это эмоциональное выгорание. Ссора в первую очередь вызывает стресс и адреналин. Когда напряжение спадает, то возникает усталость и опустошение. В этот момент хочется отдохнуть, а не ввязываться в трудный разговор.

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Вторая причина: многие боятся, что любое новое обсуждение снова приведет к конфликту. Особенно, если в прошлый раз партнеры не пришли к пониманию. Человек думает: «А смысл? Все равно не услышим друг друга».

Третья причина связана с банальным отсутствием навыков конструктивного диалога. Это не то, что проходит с рождением. Многому нужно учиться. Когда нет соответствующего навыка, то происходит или нападение, или отступление и молчание.

«Причина номер четыре. Гордость и уязвимость. После конфликта многим бывает неловко признавать свои слова, свою резкость. Мы боимся показаться слабыми, начать первые, как будто это проигрыш, а на самом деле это зрелость», — отметил психолог.

Липский объяснил, что такое молчание может привести к недосказанности, она в свою очередь создает идеальную почву для фантазий и обид. Это провоцирует отчуждение между людьми, эмоциональному отдалению и исчезновению чувства близости. Поэтому в конфликте самое опасное не ссоры, а когда ничего не происходит. Партнеры не приходят к прояснению ситуации и прощению, отношения не движутся вперед.

«Как это исправить? Первое. Задайте себе честный вопрос: „Чего я боюсь?“ Боюсь ли я, что меня снова не поймут, что я снова вспылю? Или что услышу неприятную правду? Осознание страха помогает не подавлять его, а принимать. Это уже шаг к хорошему диалогу», — порекомендовал эксперт.

Кроме того, следует договориться с партнером о времени на разговор. Обсуждение, когда оба на пределе, — не самая лучшая идея. Необходимо уточнить, что можно вернуться к диалогу завтра вечером, когда все отдохнут.

Также стоит начать не с обвинений, а описать собственные чувства в этот момент. Например: «Когда ты ушел, хлопнув дверью, я почувствовала себя брошенной и растерянной».

«Попробуйте дать друг другу право быть несовершенными. Мы все срываемся, мы все уязвимы, но, если в наших отношениях есть пространство для признания ошибок, это настоящая близость», — ответил психолог.

И последний совет — обратиться за помощью, если проблему не получается решить вместе. Иногда в паре есть настолько укоренившиеся модели поведения, что без третьей стороны, то есть без психолога, выбраться очень трудно.

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