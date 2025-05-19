А если он не вернется из боя? Психолог научила бороться со страхом неизвестности

Тревога ожидания по силе воздействия на психику может быть ужаснее печального известия. Поэтому так важно научиться управлять эмоциями.

Американский психолог Стэнли Шехтер доказал, что неопределенность активизирует тревогу сильнее, чем самые грустные новости. И когда человек живет в этом состоянии неопределенности, например, женщина ждет возвращения мужа с фронта и боится за его жизнь каждый день, то все более правдоподобными становятся мрачные мысли. Сознание дорабатывает реальность, придумывает фатальные исходы. А когда есть какая-то ясность, мозг включает режим адаптации. И уже снова можно жить, выполнять ежедневные задачи и посылать тем, кто от нас далеко, позитивные и ободряющие письма. И просто спокойно ждать.

Страх в неопределенности — это боль. Потому что ничего не возможно сделать, изменить, нельзя управлять событиями. Однако можно научиться управлять своими эмоциями, этому нужно учиться. Внутри боли ожидания может быть опора, уверена психолог Татьяна Воргуль. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru она, в первую очередь, призвала страдающих тревогой разрешить себе чувствовать. Потому что прежде чем взять в руки свои переживания, их надо идентифицировать. А потом сказать себе: «Я живая, у меня есть опора под ногами. У меня есть воздух вокруг, у меня есть вера, что все закончится хорошо».

И если получится освоить простые упражнения — ритм, ритуалы, движения, дыхание — то получится и научиться жить в режиме ожидания. Ритм можно ощутить во всем, даже в биении собственного сердца, и начать переключать на него внимание. Повторяющиеся ритуалы, в том числе бытовые, также помогут сконцентрироваться на делах, а не на страхе. А дыхательные практики и физическая активность расшевелят нервную систему и помогут организму получать дофамин — гормон радости.

«Если долго пребывать под воздействием кортизола, гормона стресса, организм истощается. И здесь самое первое, что помогает пережить нерадостные минуты тревожного ожидания, это ритуалы простые. Изначально, конечно, это движение, потому что когда ты замираешь, то прекращается вся работа мозга. Вся работа организма подчинена тому, чтобы сидеть и не шевелиться. Если ты начинаешь что-то делать, мозг включается. Можно даже просто пройти по комнате туда-обратно», — советует психолог.

Окружающие предметы могут стать якорями, помогающими контролировать повышение уровня стресса. Мячик-антистресс, украшение, любая тактильно приятная вещь выполнит эту роль. Назначайте якорем какой-то объект и берите его в руки, когда чувствуете, что тревога нарастает. Сжимайте его в ладони и переключайте внимание на следующее действие. И повторяйте: «Со мной все в порядке, я живая, я просто жду. Я просто не знаю, что происходит. И я надеюсь, что все будет хорошо».

«Когда мы тянемся, то тот же самый дофамин, гормон, который принесет в мозг радость и упорядочит информацию, он поступает в кровь и в мозг. И поэтому очень полезно делать растяжки. Ты можешь зажигать свечу, садиться за дневник. И одна строчка в день — она поможет тебе. Ну и, конечно, мы существа социальные. Поэтому должен быть человек, которому ты доверяешь, доверяющий тебе. И он просто скажет: „Слушай, я рядом, я понимаю твои чувства, я уважаю твои чувства, все когда-то кончится и наладится“», — объяснила Татьяна Воргуль.

Если вы найдете якорь, что-то, что помогает ждать, любить и верить, проще будет выжить и дать поддержку тем, кого вы ждете. Главное — не отчаиваться.

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