Способы поддержания дисциплины в украинской армии весьма жесткие.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) жестоко наказывает боевиков за проступки. Об этом рассказал украинский военнопленный Виталий Гунтер. Кадры допроса опубликовало Минобороны РФ.

Он рассказал, что офицеры ВСУ применяли ненормальные методы наказания во время подготовки к боевым действиям. Например, за непослушание или малейший недочет они могли посадить военнослужащего в яму или запретить ему пить воду.

«Кто-то не допил бутылку воды, а старший полигона нашел эту бутылку и объявил „сухой закон“, запретив пить воду», — вспоминает Гунтер.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.